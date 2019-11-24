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العراق يستهل مشواره في تصفيات آسيا للشباب بالتعادل مع الكويت

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2019-11-24 | 15:16

العراق يستهل مشواره في تصفيات آسيا للشباب بالتعادل مع الكويت

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تعادل منتخب الشباب لكرة القدم، امام نظيره الكويتي بنتيجة 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد السيب الرياضي في سلطنة عمان ضمن الجولة الاولى من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا.

وافتتح ليوث الرافدين التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسين زياد في الدقيقة 27، قبل ان يعدل المنتخب الكويتي النتيجة عن طريق اللاعب فهد العجمي في الدقيقة 71.

 

وتعد هذه المباراة هي الاولى لليوث الرافدين في التصفيات، حيث اصبح رصيده نقطة واحدة، في المقابل تصدر المنتخب الكويتي المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدها من مباراتين.

واوقعت القرعة، ليوث الرافدين ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

وسيخوض منتخب الشباب، مباراته المقبلة امام باكستان في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بغداد يوم الثلاثاء المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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