العراق يستهل مشواره في تصفيات آسيا للشباب بالتعادل مع الكويت

وافتتح ليوث الرافدين التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسين زياد في الدقيقة 27، قبل ان يعدل المنتخب الكويتي النتيجة عن طريق اللاعب فهد العجمي في الدقيقة 71.

وتعد هذه المباراة هي الاولى لليوث الرافدين في التصفيات، حيث اصبح رصيده نقطة واحدة، في المقابل تصدر المنتخب الكويتي المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدها من مباراتين.واوقعت القرعة، ليوث الرافدين ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

وسيخوض منتخب الشباب، مباراته المقبلة امام باكستان في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بغداد يوم الثلاثاء المقبل.