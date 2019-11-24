وزيرة مصرية تقدم كشف حساب قبل تولي منصبها الأممي

قدمت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، كشف حساب بشأن ما حققته خلال توليها منصبها الوزاري قبل 6 سنوات، قبل انتقالها لتولي منصبها الأممي الجديد.

واختيرت الوزيرة المصرية وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقالت والي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن وزارة التضامن الاجتماعي ومنذ توليها المسؤولية في مارس/أذار 2014، حققت نقلة نوعية في توسيع مظلة الحماية والتشريعات والخدمات وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية.

كما ساهمت الوزارة خلال نفس الفترة في إصدار قانون التأمينات الموحد لخدمة جميع قطاعات الشعب المصري، وقانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي، بالإضافة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول منصبها الجديد، قالت وزيرة التضامن المصرية، إن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تعمل على أربعة محاور رئيسية تضم "الجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب".

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وأضافت أن حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات الهامة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.



وأشارت والى إلى أن هذه القضايا من أهم الموضوعات المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية وكل ما يشكل خطرا على التنمية المستدامة والإنسانية.

وأوضحت، أن محاور منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلك الاتفاقية التي وقعت عليها مصر وعدد كبير من الدول العربية.



وأكدت والي أنه للمرة الأولى يتم اختيار امرأة مصرية إفريقية عربية لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

كما أعربت عن تقديرها للسكرتير العام أنطونيو جوتيريس للأمم المتحدة، وتطلعها لخدمة السلام والأمن الدوليين، وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة تحت قيادته.

وكشفت الوزيرة المصرية أنها ستبدأ العمل في المنصب الجديد من بداية العام المقبل 2020، وسيتم اختيار وزير جديد لاستكمال أعمال الوزارة، وذلك خلال التغييرات الوزارية المقبلة.