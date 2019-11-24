البابا فرنسيس من هيروشيما: تخلصوا من الأسلحة النووية

وصف قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارته إلى هيروشيما، الأحد، استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية بـ"الجريمة"، وحث على التخلص من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة للبابا فرنسيس من أمام "نصب السلام" في هيروشيما وسط لقاء مؤثر من الناجين من الهجوم الذي تعرضت له المدينة اليابانية عام 1945.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من محطة تتضمن رمزية مهمة في مدينة ناجازاكي، حيث هاجم البابا فرنسيس جميع أنواع الأسلحة النووية، بما في ذلك تلك المستخدمة كوسيلة ردع.

وقُتل 140 ألف شخص على الأقل بعدما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما عام 1945 بينما راح 74 ألفا ضحية قنبلة ثانية أُلقيت على ناجازاكي بعد ثلاثة أيام.

وأكّد أن "استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية يشكّل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جريمة ليس بحق الإنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل ممكن لبيتنا المشترك".





Advertisements

ووقّع البابا على دفتر لإحياء ذكرى الضحايا الذين قال إنّه سيعيش "الحزن تضامنا" معهم، وسط تصفيق حار من الحضور.

وشبك يديه مع أيدي عدد من الناجين المسنّين الذين طغت عليهم العاطفة لدى لقائهم بابا الكنيسة الكاثوليكية، البالغ من العمر 82 عاما، والذين رووا أمامه شهاداتهم المروعة.

وجعل البابا الدعوة لعالم بدون أسلحة نووية المحور الأساسي لزيارته المستمرة لأربعة أيام لليابان، إذ بدأها من المدينتين اللتين تعدّان الشاهد الأبرز في العالم على فظائع السلاح النووي.

وقال إنه شعر "بوجوب المجيء إلى هنا كحاج من أجل السلام"، وأشاد بـ"قوة وكرامة" أولئك الذين نجوا من الهجوم ومن الثمن الجسدي والنفسي الناجم عنه.





وكما فعل في ناجازاكي في وقت سابق الأحد، وضع البابا إكليلاً من الزهور البيضاء تكريما للضحايا وحنى رأسه للصلاة قبل لحظة تأمّل، بينما قُرعت الأجراس تكريما للذين قضوا في الكارثة.

ومن المقرر، أن يعقد قداسة البابا، الإثنين، اجتماعا مع كل من الإمبراطور ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في الأول من مايو/أيار الماضي، ورئيس الوزراء شينزو آبي في طوكيو.

وتمثل جولته أول زيارة بابوية لليابان منذ 38 عاما، ففي عام 1981، سافر البابا جون بول الثاني إلى هيروشيما وناجازاكي وطوكيو.