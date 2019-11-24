اجتماع وزاري عربي للرد على شرعنة أمريكا للاستيطان الإثنين

يجتمع وزراء الخارجية العرب، الإثنين، بالقاهرة بغية بلورة موقف جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية التي اعتبرت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي"لا يتعارض" مع القانون الدولي.



وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين، إن الاجتماع الوزاري ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وأكد أن الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء، وبحضور الأمين أحمد أبو الغيط، سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا وجزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، وممارسة مزيد من الضغوط على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني.

وأوضح أبو علي أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، وأن اجتماع الوزراء يأتي في إطار التحرك العربي سياسيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي للقرار الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

كما أشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيناقش كذلك كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني المنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية.

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واعتبر أن السياسة والموقف الأمريكي هما محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خلافا للمنظومة القانونية وللمواثيق الدولية.

وحذر الأمين العام المساعد من خطورة خطوة واشنطن التي تضاف إلى سلسلة المواقف العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال مرورا بوقف تمويل "الأونروا".





كما أشار إلى وجود رفض داخلي أمريكي إلى جانب الرفض الدولي، عبر عنه عدد من أعضاء الكونجرس بشأن الاستيطان.

ونوه أبو علي بأن الموقف الأمريكي عزل نفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي التي تهدف للحفاظ على مبدأ حل الدولتين وعلى مسيرة سلام.

وطالب بضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك في سياق الرد على الخطوات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية والاستيلاء على الأراضي بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا، أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي، قائلا: "اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".