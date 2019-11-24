الرئيس الفلبيني يعفي نائبته من قيادة حملة مكافحة المخدرات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

أعفى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي نائبته ليني روبريدو من قيادة الحملة الحكومية لمكافحة المخدرات، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تعيينه لها للمساعدة في المهمة.

وذكرت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الأمين التنفيذي سلفادور ميديالدي أكد أن دوتيرتي اتخذ القرار، الذي أعلنته أولا شبكة "سي.إن.إن الفلبين".

كانت روبريدو، التي انتخبت بشكل منفصل نائبة للرئيس وتترأس الحزب الليبرالي المعارض، قد قبلت تعيين دوتيرتي لها عضوا في رئاسة اللجنة المشتركة لأجهزة مكافحة المخدرات في 6 تشرين ثان/نوفمبر الجاري. وجاء قرار دوتيرتي بإعفاء روبريدو بعد أيام من إعلانه أنه لا يمكن أن يثق في نائبته لأنها من المعارضة.

ومنذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا في عام 2016، قُتل أكثر من 5000 مشتبه به في عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات غير القانونية، وفقا للإحصاءات الرسمية. وتقول تقديرات منظمات حقوق الانسان إن عدد القتلى يمكن أن يكون أكثر من 12000 شخص.