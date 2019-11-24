انت الان تتابع حزب المحافظين في #بريطانيا يقول إنه لن يمدد فترة البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في برنامجه الانتخابي اليوم الأحد إنه لن يمدد فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد ديسمبر كانون الأول 2020، مكررا بذلك تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بهذا الشأن.
وجاء في البرنامج الانتخابي للحزب "سوف نتفاوض على اتفاق تجاري العام القادم.. اتفاق يقوي بلدنا.. ولن نمدد فترة تنفيذ (بريكست) إلى ما بعد ديسمبر 2020".
وقال الحزب في البرنامج "السبيل الوحيد لتنفيذ البريكست هو مع وجود أغلبية من المحافظين في البرلمان". وأضاف أنه إذا بقي المحافظون في الحكم فإن الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على مزايا البطالة والسكن والطفولة إلا بعد خمس سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب المحافظين في #بريطانيا يقول إنه لن يمدد فترة البريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.