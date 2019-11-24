انت الان تتابع حزب المحافظين في #بريطانيا يقول إنه لن يمدد فترة البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في برنامجه الانتخابي اليوم الأحد إنه لن يمدد فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد ديسمبر كانون الأول 2020، مكررا بذلك تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بهذا الشأن.

وجاء في البرنامج الانتخابي للحزب "سوف نتفاوض على اتفاق تجاري العام القادم.. اتفاق يقوي بلدنا.. ولن نمدد فترة تنفيذ (بريكست) إلى ما بعد ديسمبر 2020".

وقال الحزب في البرنامج "السبيل الوحيد لتنفيذ البريكست هو مع وجود أغلبية من المحافظين في البرلمان". وأضاف أنه إذا بقي المحافظون في الحكم فإن الأشخاص القادمين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على مزايا البطالة والسكن والطفولة إلا بعد خمس سنوات".