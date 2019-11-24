شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: إيران تتبنى نهجاً ظلامياً ويجب ردعها.. ولا استرضاء بالحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن إيران تنتهج رؤية ظلامية وممارساتها في المنطقة تعيق الأمن والاستقرار.

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وحمل الجبير خلال مشاركته في جلسة «الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي» بمؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة الذي ينظمه سنوياً المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية في بقيق وخريص.

وقال: «إننا لا نريد حرباً، لكن إيران بحاجة إلى محاسبة»، محذراً من محاولة استرضاء إيران بالحوار.

وشدد أنه على إيران التخلي عن سلوكها الظلامي، واحترام سيادة الدول، والقانون الدولي، مشيراً إلى أنها دولة تحريضية تهدد النظام الدولي، وأن مفتاح الاستقرار هو الردع والتصميم الثابت من جانب المجتمع الدولي على ضرورة مواجهة النهج الظلامي الإيراني، وتشديد العقوبات عليها.