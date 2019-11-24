شكرا لقرائتكم القوات التركية تقتل لاجئا سورياً حاول العبور لأراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتلت السلطات التركية، الأحد، لاجئاً سورياً من محافظة إدلب حاول العبور نحو أراضيها وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، قتل سوري من أبناء قرية "مغر الحنطة" بريف إدلب، بعد أن طالته رصاصات حرس الحدود التركي، أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية من جهة حارم بريف إدلب عند الحدود مع لواء إسكندرون. وذلك في إطار استهداف القوات التركية المتواصل للمدنيين الذين يحاولون الهرب من شبح الحرب التي أثقلت كاهلهم، باحثين عن الأمان.

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ترحيل 50 ألف لاجئ

وفي 15 نوفمبر، أعلنت تركيا أنها قامت بترحيل قرابة 50 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى محافظات كانوا قد تسجلوا فيها.

وتنامت مشاعر الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا في السنوات الأخيرة. وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفه السابق من اللاجئين السوريين في تركيا، قائلاً "سيتم نقلهم إلى شمال سوريا".

ونشرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تقارير تشير إلى أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا، وبحسب تقرير "العفو الدولية"، "تم توثيق ما لا يقل عن 20 حالة من عمليات الترحيل القسري غير القانوني من جانب السلطات التركية.