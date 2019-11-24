فيصل المقداد: مصممون على تحرير كل أراضينا من رجس الإرهاب

لفت نائب وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​ خلال لقائه سفير نيبال في مصر والسفير غير المقيم للنيبال في ​سوريا​ جهابندرا براساد أريال إلى "آخر التطورات السياسية والميدانية في سوريا"، مؤكداً "تصميم سوريا على تحرير كل أراضيها من رجس ​الإرهاب​ والتركيز على عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت عليها".

وشدد على "رغبة سوريا في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة في آسيا في إطار ​سياسة​ التوجه شرقاً"، مؤكداً "الرغبة في تعزيز العلاقات مع جمهورية نيبال الصديقة وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين".