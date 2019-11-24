فيصل المقداد: مصممون على تحرير كل أراضينا من رجس الإرهاب

لفت نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال لقائه سفير نيبال في مصر والسفير غير المقيم للنيبال في سوريا جهابندرا براساد أريال إلى "آخر التطورات السياسية والميدانية في سوريا"، مؤكداً "تصميم سوريا على تحرير كل أراضيها من رجس الإرهاب والتركيز على عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت عليها".
وشدد على "رغبة سوريا في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة في آسيا في إطار سياسة التوجه شرقاً"، مؤكداً "الرغبة في تعزيز العلاقات مع جمهورية نيبال الصديقة وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين".
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