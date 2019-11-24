النشرة: الجيش السوري استعاد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ استعاد السيطرة على قرية المشيرفة ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بعد ان ​اشتباكات​ عنيفة مع ​الجماعات المسلحة​ المتواجدة في القرية حيث انتهت الاشتباكات بمقتل عشرات المسلحين وتدمير عتاد واسلحة لهم وفرار قسم آخر وجاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على مواقع ومحاور تحرك المسلحين في قرى وبلدات ​كفرنبل​ وبسقلا وحيش وحزارين كما طالت الغارات تجمعات المسلحين في محيط بلدتي حاس وكفروما في الريف الجنوبي ومواقعهم في بلدة معرة النعسان شمالا".

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