قائد بالحرس الثوري: طهران تحولت الى قوة اقليمية كبرى تهابها القوى العالمية

لفت قائد ​الحرس الثوري​ للعشائر في محافظة فارس عيسى افسري إلى أن "​ايران​ تحولت الى قوة اقليمية كبرى تهابها القوى ​العالم​ية"، مشيراً إلى أن "هناك فرصا كثيرة متاحة في البلاد"، محذرا من "الهجمات التي تشنها ​وسائل الاعلام​ المعادية بهدف تغيير نمط ​الحياة​ في ايران فيما وضع ​الاسلام​ نمطاً عقلانياً للغاية".

وأشار إلى أن "عدداً ضئيلاً من بلدان العالم ترى نفسها العالم كله لكنّها تحتاج الى تحالف لمواجهة ايران الاسلامية وهو مايشير الى قوتها المتزايدة"، منوهاً الى ان "ايران الاسلامية هزمت الاعداء في الجبهات العسكرية والثقافية كما ستهزمهم في الجبهة ال​اقتصاد​ية"، مشدداً على "ضرورة اعتماد اقتصاد داخلي منتج وفي هذه الحالة يعجز الحظر عن التأثير على البلاد".