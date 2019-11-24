ترامب: معظم الأميركيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزلي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "معظم الأميركيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزلي"، مشيراً إلى أن "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية".
ولفت إلى أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن"75 بالمئة من المستطلعين عارضوا عزله مقابل 25 بالمئة أيدوه".
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