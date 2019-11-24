الوطني الحر: فوز اللائحة المدعومة من التيار وحزب الله كاملة بنقابة اطباء الاسنان

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​" أن "التيار وحلفاؤه سجلوا فوزا في ​انتخابات​ ​نقابة المعالجين الفيزيائيين​، حيث فاز المرشح الملتزم في التيار ايلي قويق بمركز نقيب، علما ان خرقا وحيدا سجل لمرشح من اللائحة المنافسة"، مشيرةً إلى أنه "في انتخابات نقابة اطباء الاسنان، فازت اللائحة المدعومة من التيار و"​حزب الله​" كاملة، في مقابل فوز مرشح وحيد من اللائحة المقابلة المدعومة من ​الحراك المدني​ وسائر الاحزاب بمقعد كان ترك شاغرا".

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