سرايا المقاومة في اقليم الخروب: لعدم الانجرار وراء الشائعات غير البريئة

استنكرت "​سرايا المقاومة​" في ​اقليم الخروب​ الحادثة التي تعرض لها الشاب فواز فواز في منطقة جون.

وفي بيان لها، أشارت الى "اننا نتوجه الى اهلنا ونحن على يقين بحرصكم الدائم على العيش المشترك مهما تنوعت التوجهات السياسية على ارض اقليمنا الحبيب، نؤكد رفضنا واستنكارنا أي حادث أو إشكال يتم التعرض فيه لمواطني هذا الإقليم الأعزاء. وننبه إلى عدم الانجرار وراء الشائعات غير البريئة التي يتم تداولها وتهدف الى إثارة الفتنة بين أهالي المنطقة الواحدة، محاولة إلباس بلدة بكاملها او جهة معينة أي حادث فردي بهدف تحوير هذا الحادث الى خلاف مذهبي، خلافا للواقع وتحقيقا لمصالح جهات مشبوهة. لذا نعول على حكمة أهالينا الكرام وسعيهم الدائم إلى الحفاظ على نقاء صورة هذا الإقليم الحضاري والبعيدة كل البعد من العصبيات المذهبية والسياسية".

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