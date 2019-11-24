أعرب رئيس "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" العميد ​مارون خريش​ عن أسفه لأن "أموال ​المصارف​ شارفت على النفاد ومعظمها سوف يتوقف قريبا عن الدفع ويعلن إفلاسه، لأن ادخاراتكم وجنى عمركم المودع في ​المصرف المركزي​، نهبت من السياسيين جميعا بالتكافل والتضامن والتحاصص".

وفي بيان له، توجه خريش الى المواطنين مؤكداً أنه "أيها ​اللبنانيون​، يوم الثلثاء 26 تشرين الثاني الحالي، هو ثلثاء المصرف المركزي وفروعه في المناطق، ويوم المصارف الخاصة في المدن والقرى، وجمعية هذه المصارف ومحلات الصرافة وجمعية الصرافين وكل السارقين من سياسيين وأزلامهم ومتعهديهم".

ودعا إلى "تدخل ​مصرف لبنان​ وضخ الكتلة النقدية اللازمة بالعملة الأجنبية الكافية لتلبية طلبات المودعين ولجم سعر صرف ​الدولار​ في الأسواق، منع سحب الأموال من النافذين أصحاب الثروات وإعادة ما سحب من أموالهم أو هرب إلى الخارج واعتبار كل مخالف مجرم حرب بحق الشعب وتوقيفه وحجز أمواله مهما علا شأنه، إعلان تشكيل ​حكومة​ إنقاذ وطني من اختصاصيين من غير الأحزاب الحاكمة أو التي حكمت منذ العام 1992 تحوز على رضى ​الثورة​ الشعبية السلمية والبدء بالمحاكمات الجدية بالجرائم المحالة على ​القضاء​ لاسترجاع الأموال المسروقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المحاربين القدامى: الثلثاء يوم المصرف المركزي وفروعه في المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.