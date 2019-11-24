وحدة المهن الحرة بحزب الله هنأت الفائزين بإنتخابات نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين

هنأت وحدة المهن الحرة في "حزب الله" عموم المهنيين على "إجراء الإنتخابات في نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين" وإلى الفائزين في هذه الإنتخابات متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.
وفي بيان لها، أشارت الوحدة الى "فوز كامل اللائحة المدعومة من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في مقابل خرق مرشح وحيد من اللائحة المدعومة من الحراك المدني والقوات والكتائب والاشتراكي، حيث فاز مرشح حزب الله حسام جسار في عضوية مجلس النقابة إضافة لكامل مقاعد صندوق التعاضد للتيار الوطني الحر والحلفاء وفاز مرشحا حزب الله الصيدلي محمد جحجاح في عضوية مجلس نقابة الصيادلة والصيدلي عباس بلوق في عضوية المجلس التأديبي".
وبارك "فوز الحليف في التيار الوطني الحر إيلي قويق بمنصب نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان وأربعة أعضاء من أصل خمسة لعضوية مجلس النقابة"، مشددةً على "التعاون مع جميع المهنيين والأفرقاء والتجمعات لإنجاح العمل النقابي بما يخدم جميع أبناء الوطن".
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