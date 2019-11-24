وحدة المهن الحرة بحزب الله هنأت الفائزين بإنتخابات نقابات أطباء الأسنان والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين

هنأت وحدة ​المهن الحرة​ في "​حزب الله​" عموم المهنيين على "إجراء الإنتخابات في نقابات أطباء الأسنان والصيادلة و​المعالجين الفيزيائيين​" وإلى الفائزين في هذه الإنتخابات متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وفي بيان لها، أشارت الوحدة الى "فوز كامل اللائحة المدعومة من "حزب الله" و"​التيار الوطني الحر​" في مقابل خرق مرشح وحيد من اللائحة المدعومة من ​الحراك المدني​ و​القوات​ و​الكتائب​ والاشتراكي، حيث فاز مرشح حزب الله حسام جسار في عضوية مجلس النقابة إضافة لكامل مقاعد ​صندوق التعاضد​ للتيار الوطني الحر والحلفاء وفاز مرشحا حزب الله الصيدلي محمد جحجاح في عضوية مجلس ​نقابة الصيادلة​ والصيدلي عباس بلوق في عضوية ​المجلس التأديبي​".

وبارك "فوز الحليف في التيار الوطني الحر إيلي قويق بمنصب نقيب المعالجين الفيزيائيين في ​لبنان​ وأربعة أعضاء من أصل خمسة لعضوية مجلس النقابة"، مشددةً على "التعاون مع جميع المهنيين والأفرقاء والتجمعات لإنجاح ​العمل النقابي​ بما يخدم جميع أبناء الوطن".