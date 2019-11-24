هاشم: لتحرك اجهزة الرقابة والتفتيش والنيابات العامة في ملف الاملاك البحرية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ "اننا اول من نبه الى الاشغال على ​الأملاك البحرية​ بعد ارتفاع الأصوات لوقف التعديات، حسنا فعل الحراك اليوم في إطلالته على منشآت بحرية في منطقة ​الناعمة​ كنا أثرناه في بداية شهر أيلول وهذا ما قلناه في حينه، في الوقت الذي يحاول البعض مد اليد الى لقمة الفقير وفلس الأرملة بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة لزيادة وتأمين تمويل للخزينة نرى امعانا بإصدار مراسيم تمليك وتنازل عن املاك بحرية ودائما التمسك بميثاقية الحرامية واللصوص على اساس حرامي مسلم مقابل حرامي ​مسيحي​".

وفي تصريح له، أشار هاشم الى "أننا نقول ذلك لنكرر ما أثرناه منذ اشهر وسألنا ونسأل عن مراسيم منحت لأشخاص تحت مبررات وعناوين ملتوية وغير مقنعة مئات آلاف الأمتار من الأملاك البحرية لن تقنعونا بالجدوى الوطنية، ما أثير بالأمس إعلاميا ليس جديدا، لكنه يستدعي تحرك اجهزة الرقابة والتفتيش والنيابات العامة فهل من يسمع ويرى، لقد مل ​اللبنانيون​ الحديث عن ​الفساد​، فها هو الفساد والهدر بعينه وكل حواسه. الجميع سينتظر ماذا انتم فاعلون قبل ان نقول سلاما على الوطن وعظم الله أجوركم".