تعرض مواطن للسلب على طريق وادي جزين

تعرض المواطن ا. حرفوش من وادي جزين للسلب على طريق المعبور. وقد ادعى حرفوش على مجهول لدى مخفر جزين، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالى 300 الف ليرة لبنانية.

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