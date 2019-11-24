النشرة: "ترويقة خبز وملح" في باحة ملعب صيدا البلدي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان في اليوم التاسع والثلاثين، نظمت مجموعة من شباب الحراك الاحتجاجي "ترويقة خبز وملح" في باحة ملعب صيدا البلدي، تزامنا مع ذات "الترويقة" في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف ربطها بعضها ببعض وانه بات بين اللبنانيين خبز وملح، وتناولوا الطعام سوية كل في منطقته، حيث افترش المشاركون ومنهم وفد كبير من بلدة برجا في ​اقليم الخروب​، الارض في باحة الملعب واقاموا حلقات الفتور، مؤكدين ان المشاركة في هذا النشاط تأكيد على ان سلمية التحركات.

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