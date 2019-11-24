نقل جثة فتى مصابة بطلق ناري الى مستشفى المنية

تم نقل جثة المدعو أ. ح (مواليد العام 2005) الى ​مستشفى​ الخير في مدينة ​المنية​، وذلك بعد إصابته بطلق ناري من سلاح صيد أودى بحياته على الفور.

وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

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