إيفانكا تقع في الخطأ

دبي - بواسطة محمد فارس © TB/ إيفانكا ترامبإيفانكا تقع في الخطأ

تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقادات واسعة إثر نشرها لتغريدة غير دقيقة تناولت إجراءات عزل والدها.

وكتبت إيفانكا: "من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم"، مشيرة إلى أن التغريدة هي اقتباس من كلمات المؤرخ الفرنسي ألكسي دو توكفيل.

ورد مؤرخون على تدوينتها بالقول: " ليست صحيحة، وهي اقتباس مزيف"، حيث تعود المقولة في الواقع لقاض أمريكي اسمه جون إينيس كلارك هير، من كتابه "القانون الدستوري الأمريكي - 1889".

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وأضاف المؤرخون أنه وبأخذ المقولة في سياقها الكامل، نجد أن كلارك هير كان يتحدث في الحقيقة عن ضرورة المساءلة والعزل، وفي هذه الحالة فإن استشهاد إيفانكا بمقولته لا يخدمها ولا والدها.

يذكر أن إيفانكا كانت وصفت في وقت سابق إجراءات عزل والدها بـ "محاولة للانقلاب على نتائج الانتخابات".

المصدر: "تويتر"