محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الأحد، أخصائي علاج طبيعي في اتهامه بالاستيلاء على 330 ألف جنيه من مواطن دائرة مركز أخميم.
وتلقى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من "عمر. ر" 36 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم، بتضرره من "ح. ع" 46 عامًا أخصائي علاج طبيعي، ويقيم دائرة مركز أخميم، بالنصب عليه والاستيلاء منه على 330 ألف جنيه، نظير مشاركته في شراء قطعة أرض دائرة قسم ثان سوهاج إلا أنه ينفذ ما وعد به ولم يرد المبلغ.
جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أخصائي علاج طبيعي استولى على 330 ألف جنيه من مواطن في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.