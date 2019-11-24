ضبط أخصائي علاج طبيعي استولى على 330 ألف جنيه من مواطن في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الأحد، أخصائي علاج طبيعي في اتهامه بالاستيلاء على 330 ألف جنيه من مواطن دائرة مركز أخميم.

وتلقى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من "عمر. ر" 36 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم، بتضرره من "ح. ع" 46 عامًا أخصائي علاج طبيعي، ويقيم دائرة مركز أخميم، بالنصب عليه والاستيلاء منه على 330 ألف جنيه، نظير مشاركته في شراء قطعة أرض دائرة قسم ثان سوهاج إلا أنه ينفذ ما وعد به ولم يرد المبلغ.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.