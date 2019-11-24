إحالة 116 طبيبًا وموظفًا في مستشفى الرحمانية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملة رقابية لمتابعة سير العمل، والانضباط الإداري بالمنشآت الصحية.
أسفرت الحملة عن إحالة 116 من العاملين بالمستشفى المركزي بالرحمانية، "أطباء وصيادلة وإداريين وفنيين وهيئة تمريض" للتحقيق، من إجمالي قوة المستشفى التي تبلغ 1050 فردًا، وذلك لتخلفهم عن مواعيد العمل الرسمية.
جاءت الحملة الرقابية برئاسة، مدير عام الرقابة والمتابعة شعبان الحيوي وعضوية، جلال منيسي وكامل الأبيض وأحمد بدر ومحمد العوجي من فريق الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.
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