المالية تفتتح معرض التراث المصري والحرف اليدوية لأهالي المدن الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

افتتحت وزارة المالية اليوم السبت معرض التراث المصري والحرف اليدوية والمنتجات الزراعية لأهالي المدن الحدودية، بمقر الوزارة بمدينة نصر حتى الخميس المقبل.

وقال بيان صحفي اليوم من الوزارة إن المعرض يستهدف إبراز التراث المصري القديم من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات الحرفية التي تتميز بها الأسرة المنتجة.

ونقل البيان عن عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، قوله إن المعرض سيُسهم في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التوسع في أنشطتهم وزيادة الإنتاج ومن ثم توفير فرص عمل جديدة.

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وأشار إلى حرص الوزارة على تنظيم هذا المعرض بشكل دوري بما يخلق منافذ بيع تسويقية مجانية للمنتجات التراثية لأهالي المدن الحدودية على النحو الذي يؤدي إلى تحسين أحوالهم المعيشية.

وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إنه يتم تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة؛ بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وأضافت أن 65٪ من العارضين سيدات، وأن معروضاتهن هي نتاج أعمال العديد من النساء داخل المنازل بالمدن الحدودية.

ويعد المعرض أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية لتوفير احتياجات العاملين، من خلال توفير منفذ جيد لأبناء المدن الحدودية حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج؛ لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة.