رئيسة بوليفيا المؤقتة توقع قانون انتخابات رئاسية جديدة

أعربت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنييز، عن شكرها وامتنانها لأعضاء البرلمان، لأنهم أقروا الوثيقة التي تتضمن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أكتوبر.

وقالت الرئيسة المؤقتة، إنها ستوقع اليوم الأحد، على قانون أقره البرلمان لإجراء انتخابات

رئاسية جديدة، وكتبت على تويتر: "غدا في العاشرة صباحا، سأوقع على قانون النظام الخاص والمؤقت لإجراء الانتخابات العامة، الذي أقره البرلمان"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

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كما شكرت جانين أنييز البرلمانيين

على موافقتهم إلغاء نتائج تصويت 20 أكتوبر وتعيين أعضاء جدد في المحكمة الانتخابية العليا في غضون 20 يوما من تاريخ صدور القانون.

ويشار إلى أن المعارضة في بوليفيا، رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها إيفو موراليس المستقيل مؤخرا تحت ضغط رفض المعارضة نتائج الانتخابات.