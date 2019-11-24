اقتصاد دبي يحقق 2.1% نمو خلال النصف الأول من 2019

أعلن مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد دبي حقق نموًّا بلغ 2.1 بالمئة، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها، خلال النصف الأول من عام 2018، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

وغرّد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر" عن مركز دبي للإحصاء أن "اقتصاد دبي حقق نموًّا حقيقيًّا بلغ 2.1

خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".

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وأوضح المركز أن "اقتصاد دبي حقق ناتجًا محليًّا إجماليًّا بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم (نحو 56.6 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام".

وكانت بيانات مركز دبي للإحصاء،

كشفت خلال شهر نوفمبر الجاري، أن تعداد سكان إمارة دبي بلغ 3 ملايين و313 ألفا و420 نسمة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بثلاثة ملايين و136 ألفا و400 نسمة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2018، أي بزيادة مقدارها 177 ألفا و20 نسمة.

وتقول صحيفة "الإمارات اليوم" إن عدد سكان دبي ارتفع تدريجيًّا خلال 137 عامًا، ليتضاعف بنحو 261 مرة، بعد تجاوزه حاجز الثلاثة ملايين نسمة هذا العام.