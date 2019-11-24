وزير الدفاع الأفغاني يُشيد بتأمين الانتخابات الرئاسية

أشاد القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، بالأداء المميز لقوات الأمن الأفغانية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال خالد - في تصريح نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الأحد/ - إن "القوات الأفغانية لن تسمح أبدا بوقوع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"، مشددا على أن القوات الأفغانية حافظت على حيادها خلال العملية الانتخابية، وستواصل القيام بذلك.

اليوم /الأحد/ - إن "القوات الأفغانية لن تسمح أبدا بوقوع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية"، مشددا على أن القوات الأفغانية حافظت على حيادها خلال العملية الانتخابية، وستواصل القيام بذلك.

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