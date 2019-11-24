الصين تؤكد أهمية تحسين العلاقات مع اليابان وتنميتها بشكل مستمر

قال عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، "وانغ يي"، اليوم الأحد، إنه يتعين على الصين واليابان مواكبة العصر وفتح عصر جديد من التبادلات على المستوى المحلي في القرن الـ21، ودفع تحسن العلاقات الثنائية وتنميتها بشكل مستمر.



وأضاف وانغ - في تصريحات خلال اجتماعه اليوم مع مسئولين يابانيين على هامش اجتماع وزراء خارجية

مجموعة العشرين في ناجويا باليابان وفقا لوزارة الخارجية الصينية - أنه على الرغم من أن العلاقات بين البلدين شهدت تقلبات، إلا أن التبادلات الشعبية الودية والتبادلات على المستوى المحلي دائما كانت دائما حجر الزاوية في الاتصال بين الصين واليابان.



من جانبه، قال محافظ شيزوكا اليابانية "هيتا كاواكاتسو" إنه سواء كانت تنمية العلاقات بين اليابان والصين سلسة أو تشهد تقلبات، فإن المشاعر الودية التي يحملها شعب اليابان للصين لم تتغير.



أعرب كاواكاتسو عن تقديره لمبادرة الحزام والطريق باعتبارها فرصة مهمة لتوسيع التعاون الودي مع الصين، مضيفا أن بلاده مستعدة لتقديم دعم كامل في البناء المشترك لمشاريع الحزام والطريق والمشاركة فيها بنشاط، وأن بلاده ترحب بالمزيد من السياح الصينيين.

