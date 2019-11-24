بريطانيا: اتهام مشتبه به أيرلندي عقب مقتل 39 فيتناميًا

وجه الإدعاء العام البريطاني تهمة الاتجار بالبشر إلى شاب أيرلندي شمالي يدعى "كريستوفر كيندي"، يبلغ من العمر (23 عامًا)، في أعقاب حادث مقتل 39 فيتناميًا في شاحنة تبريد، الذي وقع الشهر الماضي في مقاطعة إسيكس البريطانية.

ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن المشتبه به - الذي ألقت الشرطة القبض

عليه الجمعة الماضية - متهم بالتخطيط لتهريب أشخاص والتآمر لخرق قوانين الهجرة في المملكة المتحدة، مضيفة أنه من المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا الإثنين.كانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على 5 أشخاص آخرين على صلة بالحادث، من بينهم سائق الشاحنة (وهو شاب أيرلندي شمالي أيضًا يدعى "موريس روبنسون"، يبلغ من العمر 25 عامًا)، ووجه له الاتهام بارتكاب 39 تهمة قتل غير عمد، والتآمر لتهريب أشخاص وغسيل الأموال.يُذكر أنه تم العثور على الجثث في 23 أكتوبر الماضي في بلدة (جريز) الإنجليزية، وأكدت شرطة مقاطعة إسيكس - في وقت سابق الشهر الجاري - بمساعدة مسئولين فيتناميين أن جميع الجثث التي تم العثور عليها هي لمواطنين فيتناميين.