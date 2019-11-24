إشتيه: قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ستبقى على سلم الأولويات، وسيتم نقلها إلى كافة المحافل الدولية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وعدد من الوزراء.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد عائلة الأسير سامي أبو دياك، الذي يعاني وضعا صحياً خطيراً، في بلدة "سيلة الظهر " بمدينة جنين، بحضور عدد من أهالي الأسرى،
قال إن الاحتلال لا يقدم على حجب ضوء الشمس عن الأسرى فقط، بل يحجب الدواء عنهم، مما يصيبهم بكل الأمراض، لافتًا إلى بعث رسائل إلى الصليب الأحمر الدولي للاضطلاع بدوره.
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