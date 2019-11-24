جونسون يكشف عن برنامجه الانتخابي مشدداً على أولوية "بريكست"

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، عن مشاريعه في حال فاز بالانتخابات التي ستُجرى في 12 ديسمبر وتتضمن إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي أولاً وطي صفحة التقشف.

ويعتبر جونسون هذه الانتخابات وهي الثالثة خلال أربع سنوات، الوسيلة الوحيدة لإخراج بلاده من مأزق بريكست الذي يقسم البلاد منذ الاستفتاء عام 2016.

وقد أيد 52% من البريطانيين خلال الاستفتاء بريكست.

وفي محاولة لإقناع الناخبين، يعدهم جونسون بـ "هدية مبكرة لعيد الميلاد" في حال أُعيد انتخابه، وهي إعادة مشروع قانون بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي أعاد التفاوض بشأنه جونسون مع بروكسل على البرلمان الشهر المقبل، بهدف تنفيذ بريكست اخر يناير.

وأكد جونسون، أن برنامجه "سيحقق بريكست وسيسمح لنا بالمضي قدماً وتحرير إمكانات البلد كله".

وتعهّد جونسون ضمان عدم رفع معدلات الضريبة على المداخيل والتأمين الصحي الوطني والضريبة على القيمة المضافة، في ظل وجود حكومة محافظة.

ومن المتوقع أن يعقد النواب البريطانيون جلسة جديدة في 17 ديسمبر في بداية دورة برلمانية جديدة، ولا يترك ذلك إلا وقتاً قصيراً لدرس مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي لن يكون بالإمكان المصادقة عليه قبل عيد الميلاد.

لكن مع هذا الإعلان يؤكد جونسون تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت الحالي، يتصدّر حزب المحافظين الذي يشهد تزايداً في شعبيته استطلاعات الرأي بنسبة حوالي 40% من نوايا التصويت، متفوّقاً بأكثر من عشر نقاط على حزب العمال المعارض الرئيسي (يسار).

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ويسلط جونسون الضوء على بريكست في حملته الانتخابية، هي اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي من المفترض أن يسمح للبلاد باستعادة السيطرة على قوانينها وأموالها وسياستها حيال الهجرة، بحسب قوله.

من جهته، ينوي منافسه الرئيسي وهو زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في حال وصل إلى الحكم، التفاوض بشأن اتفاق جديد لبريكست في الأشهر الثلاثة القادمة وتقديمه في استفتاء يطرح على البريطانيين خيار إلغاء بريكست.

ويتعهّد جونسون خصوصاً زيادة ميزانية خدمات الصحة العامة بقيمة 33,9 مليار جنيه استرليني (39,5 مليارات يورو)، وتمرّ الخدمة التي يحبّها البريطانيون، بأسوأ مراحلها اليوم بسبب مشاكل في التوظيف وتقادم المؤسسات.

ويعتزم جونسون أيضاً "جعل الشوارع أكثر أماناً" عبر توظيف عشرين ألف شرطي وتعهد تقديم تمويل أكثر للمدارس.

وفي ما يخصّ الهجرة، تعهد جونسون وضع حد لحرية تنقل الأشخاص ومراقبة الهجرة عبر نظام يقوم وفقاً لنموذج الأسترالي.

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وقد شكلت مسألة الهجرة موضوعاً رئيسياً في استفتاء يونيو 2016 بسبب الخشية من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وهي مسألة صبّت في صالح المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد.