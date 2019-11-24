قتلى في تحطم طائرة ركاب في الكونجو

ذكر مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي اليوم الأحد، أن 18 شخصاً على الأقل قتلوا جراء تحطم طائرة في منطقة سكنية مزدحمة في مدينة جوما في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية بعد إقلاعها بفترة وجيزة.

وقال مكتب كارلي نزانزو في بيان، إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

وقال مسؤول من شركة بيزي بي طلب عدم نشر اسمه، إن الطائرة دورنير 228-200 التي تضم 19 مقعداً كان على متنها 16 راكبا واثنين من أفراد الطاقم.

وقال شاهد من رويترز في موقع التحطم إنه تم إنقاذ شخصين قبل انفجار الطائرة، ولم يتضح إن كان هناك قتلى أو مصابون على الأرض.

Advertisements

وحوادث الطيران كثيرة نسبياً في الكونجو بسبب تراخي معايير السلامة وضعف الصيانة، وجميع شركات الطيران في البلاد ومنها بيزي بي ممنوعة من العمل في أوروبا.

اقرأ أيضاً... 50 قتيلاً في حادث قطار بالكونجو الديموقراطية

وتحطمت طائرة شحن أقلعت من المطار نفسه بعد ساعة من إقلاعها في أكتوبر مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب.