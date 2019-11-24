جونسون يعد بالبريكسيت في عيد الميلاد

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، باستعادة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان قبل عيد الميلاد عندما يطلق بيان حزب المحافظين الخاص به اليوم الأحد وهو حجر الزاوية في رعايته للناخبين "لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ومع أقل من ثلاثة أسابيع قبل أن تتوجه بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر، يحاول المحافظون الحاكمون وحزب العمال المعارض إغراء الناخبين برؤى مختلفة لكن عدة تعهدات بإنفاق المزيد على الخدمات العامة.

ويهدف بيان جونسون إلى التمييز مع حزب العمل، الذي وعد برفع الضرائب على أغنى وأكبر الشركات لتمويل توسع كبير للدولة، من خلال التعهد بعدم زيادة الضرائب إذا فاز المحافظون في الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين في جونسون يتقدم بفارق كبير على حزب العمل، على الرغم من أن أعداد كبيرة من الناخبين المترددين تعني أن النتيجة غير مؤكدة.

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ومع أقل من ثلاثة أسابيع قبل أن تتوجه بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر، يحاول المحافظون الحاكمون وحزب العمال المعارض إغراء الناخبين برؤى مختلفة لكن عدة تعهدات بإنفاق المزيد على الخدمات العامة.

ويهدف بيان جونسون إلى التمييز مع حزب العمل، الذي وعد برفع الضرائب على أغنى وأكبر الشركات لتمويل توسع كبير للدولة، من خلال التعهد بعدم زيادة الضرائب إذا فاز المحافظون في الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين في جونسون يتقدم بفارق كبير على حزب العمل، على الرغم من أن أعداد كبيرة من الناخبين المترددين تعني أن النتيجة غير مؤكدة.

