كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا منذ بداية الاحتجاجات العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة العراقي، جعفر العلاوي، مقتل 111 متظاهرا وعنصرا أمنيا، منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية مطلع أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وبحسب الوكالة، استضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي، السيد جعفر علاوي وزير الصحة"، وتابعت أنه بسؤال الوزير عن "عدد الشهداء والجرحى في المستشفيات الحكومية والأهلية الذين سقطوا في التظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي ولحد الآن. أجاب الوزير أن عدد الشهداء 111 شهيدا من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وقد أفادت وكالة سبوتنيك، نقلا عن مصادر طبية، وشهود عيان، اليوم الأحد، بمقتل سبعة متظاهرين، وإصابة العشرات بجروح، إثر الرصاص الحي، في محافظتي ذي قار، والبصرة، جنوبي البلاد.

وأكد مصدر طبي، من مستشفى الناصرية العام في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، مقتل خمسة متظاهرين إثر الرصاص الحي، أربعة منهم في وقت متأخر من ليلة أمس، ومتظاهر قتل صباح اليوم.

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وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه: "أن المستشفى استقبل حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، 25 متظاهرا جريحا، إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي لتفريق التظاهرات من قرب جسر الزيتون في وسط الناصرية، مركز ذي قار".

وأكمل المصدر:" كما وصل العشرات من الجرحى المتظاهرين بسبب الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ الصباح وحتى منتصف النهار، في حصيلة غير مكتملة حتى الآن."

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.