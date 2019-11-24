كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: أبو ظبي تستضيف المقر الرئيسي للبعثة البحرية الأوروبية للخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعمل قاعدة بحرية فرنسية في أبو ظبي كمقر لبعثة بقيادة أوروبية لحماية مياه الخليج وسيتم تشغيلها قريبًا، حسبما أعلن وزيرة الدفاع الفرنسية اليوم الأحد.

وقال وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، للصحفيين في قاعدة بحرية فرنسية في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة: "لقد قمنا هذا الصباح بإضفاء الطابع الرسمي على أن مركز القيادة سيكون على أساس الأراضي الإماراتية".

وأضافت المسؤولة، في خطاب أمام الأفراد العسكريين الفرنسيين، أن مركز القيادة سيستضيف نحو عشرة مسؤولين يمثلون الدول المعنية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأردفت قائلة، إنه في المرة القادمة التي زارت فيها القاعدة تمنت أن تعمل المهمة وشكرت دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها.

وأوضحت، اليوم الأحد: "لم يكن لدينا طلب مماثل من الإمارات".

وقد قالت "بارلي"، يوم السبت إن المبادرة يمكن أن تبدأ في أوائل العام المقبل، وسوف تنضم حوالي 10 حكومات أوروبية وغير أوروبية، في انتظار موافقة البرلمان.

كما أضافت وزيرة الدفاع الفرنسية، إن المهمتين ستنسقان من أجل ضمان سلامة الملاحة في منطقة متوترة بالفعل.

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وأوضحت: "نأمل ... أن نساهم في الملاحة التي تكون آمنة قدر الإمكان في منطقة نعرف أنها متنازع عليها وحيث وقع عدد معين من الحوادث الخطيرة بالفعل".

وقالت "بارلي"، يوم السبت، إن باريس سترسل معدات دفاعية سعودية لمواجهة هجمات على علو منخفض بعد أن طلبت الرياض المساعدة في أعقاب هجوم في سبتمبر على منشات المملكة النفطية وألقت واشنطن والرياض باللوم على ايران. ونفت طهران تورطها.

كما أدانت انتهاكات إيران الأخيرة الاتفاق النووي لعام 2015.

وفرنسا، هي المؤيد الرئيسي لخطة لبناء قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة النقل البحري في مضيق هرمز بعد هجمات ناقلة في وقت سابق هذا العام ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

نفت طهران أن تكون وراء الهجمات على الناقلات والسفن الأخرى في ممرات الشحن العالمية الرئيسية قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في مايو والتي زادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج العربية.

خففت الإمارات من رد فعلها على الهجمات ودعت إلى وقف التصعيد والحوار مع إيران.