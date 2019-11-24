كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة جامو وكشمير تكشف عن طريق الخطأ أنها تراقب حساب "تويتر" لـ عمران خان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشرطة في جامو وكشمير "عن طريق الخطأ"، أنها تراقب منشورات التواصل الاجتماعي، وخاصة حسابات "تويتر"، فيما يتعلق بالوضع في وادي كشمير منذ إلغاء المادة 370 في أغسطس.

تشمل قائمة "تويتر" التي تم الكشف عن مراقبتها على؛ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير خارجية البلاد شاه محمود قريشي، والناشطة شهلا رشيد، وثلاثة صحفيين (اثنان منهم من كشمير وآخر من باكستان)، بالإضافة إلى عدد قليل من المؤسسات الإخبارية الدولية من تركيا وألمانيا وباكستان، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

و كما كشفت تقارير news18.com، يُقال إنه تحرك غير مقصود، حيث أرسلت الشرطة يوم الجمعة قائمة بالتغريدات المنشورة فيما يتعلق بالوضع في كشمير، لا سيما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة هناك، إلى جانب بيان صحفي يُرسل إلى الصحفيين يوميًا. تم تجميع التغريدات في ملف.

بعد وقت قصير من إرسال رسالة البريد الإلكتروني، بعثت الشرطة برسالة أخرى تفيد بأن الملف المرفق قد تمت إعادة توجيهه "عن غير قصد"، مطالبة الصحفيين "بتجاهله".

وقال ضباط الشرطة الذين تحدثوا إلى News18، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن وسائل التواصل الاجتماعي تتم مراقبتها بعناية منذ أن تم اتخاذ الخطوة المثيرة للجدل الآن لإلغاء وضع الدولة في 5 أغسطس.

Advertisements

وذكر أحد ضباط الشرطة: "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في العالم الافتراضي".

وأضاف المسؤول، أيضًا، أنهم بدأوا في مراقبة تحديثات المنظمات الإعلامية من تركيا وباكستان وألمانيا والصين فيما يتعلق بكشمير بمزيد من الدقة.

تقع كشمير في قلب نزاع بين الهند وجارتها الغربية باكستان منذ أن حصل كلا البلدين على الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1947.

وتدير الدولتان أجزاء من كشمير بينما تطالبان بالمنطقة بأكملها. كما خاضت نيودلهي وإسلام أباد ثلاث حروب - حربان على كشمير والثالثة من أجل تحرير بنجلاديش في العام 1971.

في خطوة مفاجئة في أوائل أغسطس، ألغى البرلمان الهندي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير المضطربة وقسمها إلى منطقتين يديرهما الاتحاد الفيدرالي - جامو وكشمير، ولداخ. احتفلت بعض قطاعات المجتمع بهذه الخطوة بينما عبر آخرون عن استيائهم من ذلك.