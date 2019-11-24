كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطن ليبي يخدع الجزيرة القطرية ويقوم بفضحهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقن أحد المواطنين الليبيين قناة الجزيرة القطرية المؤيدة للمليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان الدولي صفعة قوية، بعد أن خدعهم من خلال مداخلة هاتفية مباشرة على الهواء انتحل فيها شخصية أحد المحللين السياسيين المعروف عنهم هجومهم المتكرر على الجيش الليبي عبر الفضائية القطرية.

وقال المواطن الليبي بعد أن قدمته مذيعة النشرة الإخبارية على أنه المحلل السياسي صلاح البكوش، إن بيان القوات المسلحة أمس الذي فرض فيه الحظر الجوي على طرابلس واضح، وأن الناطق باسم الجيش أكد أن هناك روس يقدمون مساعدات للقوات المسلحة لكنهم أطقم فنية وليسوا إرهابيون كما ترسل قطر إلى ليبيا.

وأكد المواطن الليبي الذي ختم حديثه بتعريف نفسه بأنه «إبراهيم الإدريسي» أن الجيش لم يقل أن هناك تدخلا روسيا بل قال أطقم فنية تعمل على صيانة المعدات ولا يشاركون في المعركة، مشيرا إلى أن تقدمات الجيش هي من قام بها مقاتلوه.

وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلته مع مقدمة النشرة الإخبارية على الجزيرة قائلا: "لو تصبروا على الجيش قليلا فسوف يدخل عليكم قطر ويخرج حمد وابنه من شنابتهم، الكلام واضح، فهم ميكانيكيين روس".

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كما حاولت مقدمة النشرة السيطرة على المداخلة برفع صوتها قائلة: "لكنه قال إن معظم الأسلحة التي يستخدمها الجيش اسلحة روسية فماذا يقصد بذلك"، لكنها فشلت في السيطرة على المداخلة فباغتها "الإدريسي" بسؤال: "هل تريدون أن يقول أسلحة قطرية هل تصنعون السلاح في قطر؟"، ليكون رد المذيعة "لم أفهم ماذا تقول".

لكن الإدريسي استطرد بقوله "تحية إلى قائد الجيش الليبي المشير خليفة بلقاسم حفتر، لو توقفوا مئات الآلاف التي تنفقونها على الإرهابيين الذين ترسلونهم إلى ليبيا سيدخل الجيش الليبي إلى قطر ويخرج حمد من شنابه.. وتحية للمشير خليفة حفتر".