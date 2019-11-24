كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 قتيلًا حصيلة ضحايا تحطم طائرة شمال الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الكونغو، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى إثر تحطم طائرة خفيفة في مدينة غومو شمالالبلاد

وأخرجت فرق الإنقاذ من الحطام 24 جثة حتى الآن، مع استمرار عمليات البحث في الموقع عن جثث أخرى، حسبما ذكر موقع "7سير 7".

ونقل الموقع، وقت سابق أنه تم استخراج جثث 13 شخصا، لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة.

أعلن مكتب حاكم مقاطعة غوما، أن طائرة ركاب على متنها نحو 17 راكبًا تحطمت، اليوم الأحد، في مدينة غوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

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وقال مكتب حاكم شمال كيفو كارلي نزانزو كاسيفيتا، في بيان، إن الطائرة التي تديرها شركة بوسي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بني، وأن عدد القتلى لم يتضح بعد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، قُتل متظاهر على الأقل وأُصيب آخرون بجروح، السبت، أثناء تفريق تجمع جديد ضد مجازر بحق مدنيين في بيني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسب ما أفادت مصادر عسكرية وقضائية وكالة فرانس برس.

وصرّح عضو في حركة "النضال من أجل التغيير" غيسلاين موهيوا كاسيريكا من ساحة مستشفى بيني "الطبيب قال لنا للتو إن (الناشط) أوبادي تُوفي. لقد نُقل الآن إلى غرفة الموتى".

وقد تحطمت طائرة الركاب في حي سكني في مدينة غوما أثناء إقلاعها من المطار القريب، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت شركة الطيران ، وهي شركة Busy Bee المحلية، إن هناك 16 راكباً وشخصان من الطاقم لقوا حتفهم في الحادث.