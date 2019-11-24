كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء والتي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت المصادر، إن "غريفيث وصل إلى صنعاء وكان في استقباله مسؤولون في الميليشيات المسلحة".

ويبحث غريفيث، مع المسؤولين الحوثيين آخر مستجدات الوضع اليمني، في مسعى لإنهاء الحرب.

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وكانت زيارة غريفيث إلى صنعاء، جاءت عقب إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، والتي أكد فيها انخفاض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن بنحو 80% خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال غريفيث: "في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الاسبوعين الأخيرين انخفاضاً هائلاً".

وتحدث غريفيث عن مؤشرات إيجابية تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وتبذل الأمم المتحدة، جهوداً متكررة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو 5 سنوات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة في وضع يوصف بأنه الأسوأ عالمياً.