أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || الصين تتدخل في انتخابات تايوان

ادعت مزاعم جديدة بأن بكين حاولت التسلل إلى الديمقراطية التايوانية في حملة انتخابية في الجزيرة في نهاية هذا الأسبوع، حيث قال الخصم الرئيسي للرئيس تساي إنج ون إنه سينسحب إذا كان قد حصل على أموال من الحزب الشيوعي الصيني. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع حصيلة احتجاجات إيران إلى 285 قتيلا

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 285 قتيلا وأشارت المنظمة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا أكثر من ذلك. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أمر ملكي جديد من العاهل السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بمنح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

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