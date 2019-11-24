إشاعة على الفايسبوك “تقتل” محمد الجم.. وصديقه: حشومة عليكم

تداولت بعض الصفحات والمواقع اخبارية صباح اليوم، نبأ وفاة الفنان الكوميدي محمد الجم، غير أن مصادر مقربة منه نفت ذلك وأكدت أنه بصحة حيدة.

وأكدت مصادر مقربة من الجم في تصريح لـ”اليوم 24″ أن الجم بصحة جيدة، ويتابع تصوير مسلسل “دابا تزيان” الذي انطلق بثه على قناة “ام بي يي 5”.

واستنكرت المصادر ترويج أكاذيب، على حساب الفنان الكوميدي القدير، دون استحضار واجب التأكد من معلومة حساسة كهذه، من شأنها خلق الرعب بين عائلته ومعارفه وأصدقاءه.

وعاد الجم إلى شاشة التلفزيون بعد غياب طويل، عبر مسلسل “دابا تزيان” الذي انطلق عرضه على “إم بي سي5″، في حين لا زال تصوير آخر حلقاته مستمرا طوال الأسبوع القادم.