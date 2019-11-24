الكونغو: مصرع 23 شخصًا بتحطم طائرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 23 شخصا على الأقل، مصارعهم، إثر تحطم طائرة، فوق منطقة سكنية بمدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في البلاد.

وكانت الطائرة وهي من طراز "درونير-229"، متجهة إلى مدينة بيني، التي تقع على بعد 350 كم شمالي مدينة غوما، عندما سقطت، وفق ما أوردت صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب أفريقية، في تنزانيا المجاورة للكونغو، نقلًا عن شهود عيان.

ونقلت الصحيفة عن موظف في شركة طيران "بيزي بي"، هريتير سيد ممادو، قوله، إن "17 راكبًا واثنين من طاقم الطائرة كانوا على متنها عندما سقطت في منطقة سكنية قرب مطار مدينة غوما عاصمة ولاية كيفو الشمالية حوالي الساعة التاسعة أو التاسعة وعشر دقائق، صباحًا".

وقال المنسق في خدمة الدفاع المدني بغوما، جوزيف ماكوندي، إن" عدد الجثث التي عُثر عليها بلغ 23 الآن". واستبعد المسؤول في مطار غوما، ريتشارد مانغولوبا، في تصريحات لـ"فرانس برس" وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة.

وتحدث أحد عمال الصيانة التابعين للشركة، لموقع " اكتواليتيه"، أنه كان هنالك "مشكلة تقنية" في الطائرة، ولم يتضح بعد عدد الضحايا النهائي الذين كانوا في موقع تحطم الطائرة.