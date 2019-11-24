شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الجنود المنضمين للجيش بتعز يطالبون بصرف رواتبهم والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 تظاهر العشرات من الجنود في محافظة تعز للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أربع سنوات.

وطالب العسكريون المنظمون للجيش الوطني بتسوية أوضاعهم المالية أسوة ببقية زملائهم في المحافظات المحررة. Advertisements وناشد المتظاهرون الحكومة الشرعية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بسرعة صرف مرتباتهم، متهمين قيادة محور تعز بالتواطؤ وعدم الاهتمام لمطالبهم. كما طالب المتظاهرون وزارة الدفاع بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مصير رواتبهم. والخميس الفائت، وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الحكومة بسرعة صرف مرتبات جنود الجيش الوطني والمنظمين لاحقاً إلى صفوف الجيش.

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