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نجاة فريق الانتشار الحكومي من هجمات باليستية ودرون حوثية في الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

قال الفريق الحكومي، بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إن مقر إقامته تعرض فجر اليوم الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين.

 

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وذكر رئيس الفريق الحكومي اللواء محمد عيضة - في تغريدة بحسابه على تويتر ـ أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل.

 

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن دفاعات التحالف العربي "باترويوت" اعترضت صواريخ بالستية وطائرات درون في الساحل الغربي اطلقتها مليشيا الحوثي.

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