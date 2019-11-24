شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. مقتل شابة ووالدها في إب بخلاف على "الحطب" والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 قتلت شابة ووالدها، وأصيبت أمرأة بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

مصادر محلية قالت إن شابة في الـ19 من العمر، قتلت مع أبيها برصاص مسلح بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب. وأضافت المصادر أن الشابة "ع م ح" قتلت في منطقة "الظوهار" بسبرة إب بخلاف على مادة "الحطب" وقتل أبيها الذي يدعى "محمد حسن عبدالله عيله" 55 عام، وأصيبت زوجته في الحادثة ذاتها. Advertisements ولاذ الجاني "أحمد محمد درهم السويدي" بالفرار عقب الجريمة التي هزت وجدان أبناء المنطقة. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من مقتل عاقل حارة أبلان "يحي صبره شميس" برصاص مسلح بخلاف على مادة الغاز المنزلي، في ظل أزمة خانقة تشهدها المحافظة في مادة الغاز المنزلي وسط متاجرة قيادات حوثية بالغاز المنزلي في الأسواق السوداء وبيعه بمبالغ مالية خيالية تصل فيها قيمة الإسطوانة الواحدة لأكثر من تسعة آلاف ريال. ويوم أمس قتلت أمرأة برصاص مسلح بمديرية الشعر شرق محافظة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت فيها معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.

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