شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص انقلب بهم قارب مهاجرين قبالة إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وعثرت السلطات على القارب الذي يبلغ طوله عشرة أمتار أمس السبت بعد تلقي بلاغ، وفقا لخفر السواحل الإيطالي.
وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 149 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، ولكن القارب غرق بعد ذلك بقليل، بسبب ظروف الطقس والبحر السيئة على الأرجح.
وذكرت " أنسا" أن عمليات البحث لا تزال جارية اليوم الأحد. وقال من تم إنقاذهم إن هناك نحو 20 شخصا مفقودون.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 7 أشخاص انقلب بهم قارب مهاجرين قبالة إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.