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18 جثة على متن طائرة تحطمت  شرق الكونغو

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ذكر عمال إغاثة إن جثث 18 شخصًا على الأقل كانوا على متن طائرة تحطمت اليوم في شرق الكونغو الديمقراطية انتشلت من بين الأنقاض.

وسقطت طائرة الركاب في منطقة سكنية في مدينة جوما أثناء إقلاعها من مطار مجاور.

وقالت شركة طيران محلية إن 16 راكبًا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم.

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