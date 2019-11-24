شكرا لقرائتكم خبر عن 18 جثة على متن طائرة تحطمت شرق الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
وسقطت طائرة الركاب في منطقة سكنية في مدينة جوما أثناء إقلاعها من مطار مجاور.
وقالت شركة طيران محلية إن 16 راكبًا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم.
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