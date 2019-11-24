اعلن في الكونغو، الاحد، العثور على 24 جثة، بين الأنقاض بعد سقوط طائرة صغيرة تابعة لشركة Busy Bee على حي سكني بمدينة غوما في شرق الجمهورية.
كما أبلغ عمدة المدينة وكالة "فرانس برس" أنه تم العثور أيضا على ست جثث بعد تحطم الطائرة مباشرة. لكن موقع "Actualite" تحدث عن 17 قتيلا.
وذكر الموقع أن الطائرة، وهي من نوع "Dornier-228"، كانت تقل 17 شخصا واثنين من أفراد الطاقم. وتحطمت بعد ثلاث دقائق من إقلاعها. وأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع في مكان سقوط الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 24 شخصا جراء سقوط طائرة على مبان سكنية في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.