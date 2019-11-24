وزير الصحة: التحقيقات اثبتت عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع

أعلن وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن التحقيقات اثبتت عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع المستخدم ضد المتظاهرين.

وقال علاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، وتابعته الخليج 365، إن "التحقيقات اثبتت عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع"، مبينا أن "الغاز المستخدم طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.