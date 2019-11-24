مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في البصرة وذي قار

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في البصرة وذي قار، مشيرة إلى سقوط ما لايقل عن ستة شهداء في المحافظتين اليوم.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "أشرت وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار اليوم ٢٤ / ١١ /٢٠١٩، مما ادى الى سقوط (٣) شهداء في محافظة البصرة / أم قصر، وإصابة ٨٧ من المتظاهرين والقوات الامنية فيها واعتقال ٦ متظاهرين".

وأضافت، "كما تم توثيق سقوط ٣ شهداء وإصابة ٧١ متظاهراً أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار واعتقال ٥ متظاهرين"، مطالبة الحكومة بـ"إلتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على ارواح المتظاهرين والقوات الأمنية".

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وأوصت المفوضية في بيانها، الحكومة بـ"تحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والاعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها"، داعية المتظاهرين إلى "الالتزام في التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن اي تصادم مع القوات الامنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وازهاق ارواحهم".

كما دعت ايضا، القوات الامنية والسلطات المحلية والمتظاهرين إلى "التعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات واعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة ابناء الشعب العراقي".